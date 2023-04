In 500 per il professore di fisica star dei social

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 26 APR - Più di cinquecento persone si sono ritrovate all'auditorium San Domenico di Foligno per assistere alla conferenza spettacolo di beneficenza, dal titolo 'La fisica che ci piace', tenuta del professore Vincenzo Schettini, star dei social con quasi un milione di follower su Tik tok, 741 mila sulla pagina Instagram e 418 mila sul canale YouTube.

L'evento, organizzato dall'associazione di promozione sociale Penso positivo by Tommaso, in collaborazione con il Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno e la Festa di scienza e di filosofia, aveva il patrocinio del Comune di Foligno e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

Un vero e proprio show quello dell'insegnante pugliese, che con la sua verve ha coinvolto i presenti in un viaggio iniziato con i concetti base della fisica e terminato con i concetti legati a quella del futuro.

"Fate attenzione - si è rivolto Schettini ai giovani - a non appesantire la vostra vita dal giudizio degli altri". E a proposito dell'avvenire il professore pugliese ha ricordato "come il futuro è possibile, esiste. Il futuro è nelle vostre mani". (ANSA).