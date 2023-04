Festa educazione alimentare a Bari con Valditara e Fitto

(ANSA) - BARI, 26 APR - Sabato 29 aprile il centro di Bari si trasformerà in una maxi fattoria nella quale migliaia di bambini, con educatori, docenti e psicologi in arrivo da tutta Italia, parteciperanno alla Festa dell'educazione alimentare.

Presenti, fra gli altri, anche il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro. L'appuntamento è alle 9 al Villaggio Coldiretti (lungomare Imperatore Augusto) per l'evento che ha ottenuto la medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel corso della manifestazione i piccoli ospiti mungeranno le mucche e cureranno gli animali nella stalla della biodiversità, impareranno a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocheranno a fare la spesa come i grandi, andranno alla scoperta del mondo delle api, dell'orto sensoriale e della pet therapy con gli asini. Sarà presentata l'indagine Coldiretti su "I bambini e l'alimentazione" con il report sul boom delle fattorie didattiche presenti nelle campagne italiane. (ANSA).