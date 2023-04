Emiliano, 'la Puglia è prima in Italia per l'antimafia sociale'

(ANSA) - BARI, 26 APR - "Se la popolazione non si fa intimidire, la mafia non può lavorare. Per questo è importante investire nell'antimafia sociale e in progetti che la sponsorizzano. In questo la Puglia è la prima in Italia, con oltre 30 milioni investiti in questo settore". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della presentazione del docufilm 'La mafia ha paura - Storia di un sud che può vincere' di Marco Agostinacchio, presentato in anteprima nazionale a Bari nella sala cinematografica dell'Apulia Film Commission.

"Investiamo più di tutti - ha aggiunto - in attività per evitare che le organizzazioni mafiose creino proselitismo e possano affiliare ragazzi inconsapevoli. Per farlo, cerchiamo di parlare con tutti, a partire dagli studenti delle scuole, creando un fronte più organizzato delle stesse mafie. La società civile deve essere quel braccio che faciliti il contrasto e le investigazioni nei confronti delle organizzazioni, collaborando attivamente con forze dell'ordine e magistratura".

Emiliano ha ricordato la figura di Stefano Fumarulo, dirigente regionale scomparso nel 2017: "In sua memoria e in onore del suo lavoro abbiamo istituito una fondazione che approfondisca gli studi sulla criminalità organizzata e sull'antimafia sociale. La storia della mafia va studiata per mantenere viva la memoria, e per permettere all'antimafia sociale di lavorare con più efficacia". (ANSA).