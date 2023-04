Ormeggi abusivi a Gallipoli, sequestrata area e 18 denunce

(ANSA) - BARI, 24 APR - Uno specchio d'acqua lungo il litorale di Gallipoli adibito abusivamente ad ormeggio per natanti è stato sequestrato da finanzieri della sezione operativa navale di Gallipoli, coordinati dal Reparto operativo aeronavale di Bari, in seguito a controlli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo. Nell'area sarebbero stat realizzate abusivamente passerelle e pontili in legno, utilizzati per l'ormeggio e l'accesso di natanti ed assicurati attraverso gavitelli ancorati sul fondale marino.

Queste opere sono state seguite lungo una scogliera classificata dall'Autorità di Bacino a pericolosità geomorfologica elevata.

Secondo i finanzieri tutte le opere sarebbero state realizzate senza autorizzazioni. Sulla base di questi accertamenti, il Comune di Gallipoli ha emesso un'ordinanza di sgombero dei natanti in seguito alla quale i proprietari sono stati identificati e 18 di loro sono stati denunciati per occupazione abusiva di spazio demaniale e deturpamento di bellezze naturali.Sono tuttora in corso indagini finalizzate ad individuare ulteriori proprietari di unità navali ritrovate in loco e di responsabili di eventuali illecite gestioni dell'area sequestrata, nonché approfondimenti di natura fiscale. (ANSA).