Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in Puglia

(ANSA) - MARGHERITA DI SAVOIA, 23 APR - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella tarda mattinata di oggi a Margherita di Savoia, nel nord Barese. A notare i resti scheletrici è stato un gruppo di ragazzi che stava facendo una passeggiata in zona porto canale, area finale del porto. Indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Foggia. Sul posto anche il medico legale dell'istituto di medicina legale di Foggia che sta compiendo l'ispezione cadaverica da cui sarebbe emersa la presenza di un foro sul cranio sulla cui natura sono in corso accertamenti. (ANSA).