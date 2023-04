Calcio: il Bari vince a Pisa, resta a -6 dal Genoa

(ANSA) - BARI, 23 APR - Il Bari indossa ancora una volta le vesti del corsaro e sbanca l'Arena Garibaldi vincendo 1-2 contro il Pisa, grazie ad un rigore trasformato al novantesimo dal bomber-veterano Antenucci. Il successo consente di mantenere invariato il distacco di sei punti dal Genoa secondo, mentre l'undici di Mignani allunga sul SudTirol quarto. La gara poteva essere in discesa per i pugliesi dopo l'espulsione in avvio del difensore toscano Nagy, per fallo da ultimo uomo su Cheddira, ma una ingenuità di Mazzotta, poco dopo, ha determinato il gol dagli undici metri firmato da Torregrossa al 17'.

Maita e compagni non si sono disuniti e hanno proposto costantemente un calcio offensivo, favorito dagli strappi di Morachioli, alla prima da titolare, davvero irrefrenabile: l'ex Renate ha offerto un cross perfetto a Esposito al 35' (girata di testa) che è valso il pari. La ripresa è stata molto combattuta sul piano agonistico e anche il Pisa ha avuto una serie di occasioni pericolose, mentre il Bari ha sfiorato in avvio il vantaggio con Cheddira. Nel forcing finale, all'44'st il fallo di mano di Caracciolo sul cross di Morachioli è valso il rigore-partita di Antenucci, per la gioia delle centinaia di tifosi baincorossi nel settore ospiti. (ANSA).