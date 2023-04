Ocean Viking in navigazione verso Bari, arrivo domattina

(ANSA) - BARI, 22 APR - È previsto domani mattina l'arrivo nel porto di Bari della nave Ocean Viking, con a bordo 29 migranti. La nave dovrebbe attraccare attorno alle 8.00, ma l'orario di arrivo è legato alle condizioni meteo e potrebbe, quindi, subire modifiche. L'attracco è previsto alla banchina 14 del porto di Bari.

Secondo quanto riferito sulla propria pagina Facebook dalla ong Sos Mediterranée Italia "l'imbarcazione in vetroresina su cui" i migranti "affrontavano il mare agitato" era in navigazione "da 5 giorni, alla deriva in zona Sar maltese".

(ANSA).