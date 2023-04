Nell'aeroporto di Bari apre un nuovo Duty free Heinemann

(ANSA) - BARI, 22 APR - Apre il nuovo Duty free nell'aeroporto di Bari targato Heinemann, colosso internazionale del mercato al dettaglio presente nei più importanti aeroporti di oltre 28 Paesi. Un'area di quasi 600 metri quadrati e maggiori spazi dedicati alle eccellenze gastronomiche pugliesi.

Saranno presenti profumi e cosmetici, tabacchi, liquori, giocattoli e un vasto assortimento di prodotti regionali. "La riapertura dell'area duty free in una veste più ampia, razionale e rinnovata - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta il miglior segnale della forte ripresa dei nostri aeroporti e dello slancio con il quale si accingono ad affrontare una nuova esaltante stagione".

"Quello di oggi è, infatti, un segno evidente del rilancio - ha aggiunto - dopo le difficoltà passate, di un'infrastruttura vitale per il territorio, che vuole crescere e migliorare, non solo per il numero dei passeggeri e delle destinazioni, ma anche per la qualità dei servizi offerti".

"Un segnale che i nostri partner commerciali hanno colto con entusiasmo. Sono convinto che questa nuova e più ampia area per lo shopping, frutto di una partnership ormai consolidata con Heinemann, che continua - ha concluso Vasile - ad investire sulla Puglia quale destinazione di livello internazionale, potrà offrire ai passeggeri un'esperienza unica di permanenza nello scalo del capoluogo pugliese". (ANSA).