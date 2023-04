Fondi Ue: Emiliano, sono bloccati, governo intervenga subito

(ANSA) - TARANTO, 22 APR - "Continueremo a investire su manifestazioni come il Medimex, ovviamente sempre che il governo della Repubblica dia a noi tutti la possibilità di continuare a far crescere la Puglia. In questo momento abbiamo un blocco dei Fondi sociali di coesione che ci mette in gravissima difficoltà perchè i fondi europei non possono più essere utilizzati per attività culturali". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine della conferenza stampa di presentazione del Medimex 2023, in programma a Taranto dal 13 al 18 giugno.

"Ci auguriamo - ha aggiunto - che al più presto il governo, a cui si sono rivolte tutte le regioni italiane attraverso Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, intervenga e che venga ripartito il Fondo sociale di coesione".

"D'altra parte il ministro di riferimento (Raffaele Fitto, ndr) è pugliese, quindi - ha concluso Emiliano - capirà più facilmente perchè la Puglia ha bisogno di questi fondi". (ANSA).