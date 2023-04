Expolevante 2023 a Bari tra sport e mobilità sostenibile

(ANSA) - BARI, 22 APR - Sport, tempo libero, benessere, ma anche nautica e mobilità sostenibile sono gli ambiti che caratterizzano 'Expolevante 2023', l'appuntamento espositivo organizzato da 'Nuova Fiera del Levante' a Bari, inaugurato questa mattina nel nuovo padiglione della Fiera del Levante. La rassegna è in programma fino 25 aprile. Tra i presenti alla cerimonia il sindaco di Bari Antonio Decaro, l'assessore al Personale della Regione Puglia Giovanni Francesco Stea, il consigliere della Nuova Fiera del Levante, Giuseppe Riccardi. La rassegna ospiterà le diverse categorie su una superficie coperta di 30mila metri quadrati e 20mila di area esterna dedicata alle esibizioni e ai test drive. Questa mattina, dopo il taglio del nastro, c'è stato un giro per i padiglioni di Expolevante dalla Nautica, una delle novità più importanti di questa edizione, agli spazi dedicati alle forze dell'ordine "Quella che stiamo inaugurando è la seconda edizione dopo 12 anni di assenza e si sa che le seconde edizioni - ha dichiarato Riccardi - sono sempre più difficili. Ma noi siamo fiduciosi e soprattutto abbiamo fiducia nelle imprese e nei cittadini".

"Cambiano gli stili di vita: nel passato era impossibile vedere tante persone - ha dichiarato il sindaco di Bari - fare attività sportiva nei parchi, sul nostro lungomare. Cambiano anche i consumi, ma noi siamo testimoni del fatto che la Nuova Fiera del Levante è riuscita a stare al passo con i tempi".

"Questa - ha affermato Decaro - è una fiera importante per la città e gli operatori economici". Nell'ambito del bike e della mobilità sostenibile, il sindaco ha poi provato una bicicletta del servizio di bikesharing affidato dal Comune di Bari ai Vaimoo srl. Per l'occasione ha ricevuto una maglia tecnica da ciclismo con l'obiettivo "di promuovere sempre più i trasporti green". (ANSA).