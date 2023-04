Viaggio Bankitalia per la cultura finanziaria,Visco il 28 a Bari

(ANSA) - BARI, 21 APR - Diffondere la cultura finanziaria fra i cittadini e far conoscere a tutti il lavoro quotidiano e i servizi messi a disposizione da Bankitalia. Sono i principali obiettivi del progetto "In viaggio con la Banca d'Italia", percorso in 13 tappe che partirà il 27 e 28 aprile da Bari.

Momento clou, il 28, sarà la presenza in città del governatore Ignazio Visco. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede barese alla presenza del direttore Sergio Magarelli e del vicedirettore Filiberto Morelli.

"Iniziamo un viaggio che attraverserà il Paese usando la conoscenza come carburante", ha detto Magarelli. Il fine è contrastare l'ignoranza finanziaria che è "fra le più onerose", ha aggiunto il direttore della sede di Bari, "saremo un unico Paese solo se tutti avremo gli stessi diritti e le stesse opportunità". Il progetto affonda le sue radici nel Piano strategico 2023-2025 di Bankitalia, che ha inserito fra cinque priorità la "tutela dei clienti dei servizi bancari e finanziari e il dialogo con l'esterno". Di qui l'idea di un viaggio, che si concluderà a fine anno a Roma, che permetta di diffondere la cultura finanziaria anche fra le fasce più deboli della popolazione, "in modo che tutti possano fare scelte consapevoli sulla gestione del proprio denaro", ha evidenziato Morelli. Si parte quindi il 27 aprile da Bari, con la prima giornata (dalle 9.30 alle 17) dedicata all'open day nella sede di corso Cavour.

Nell'occasione, su prenotazione, sarà possibile partecipare a visite guidate e laboratori focalizzati su economia e finanza.

Si prosegue il giorno successivo (dalle 9 alle 10) con l'incontro fra il governatore Visco e gli studenti nella sede della Banca. Visco si sposterà poi al teatro Piccinni (dalle 11 alle 12.30) per incontrare la città. Il mondo culturale sarà rappresentato da Alessandro Laterza. (ANSA).