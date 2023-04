Ruba l'incasso di una pizzeria, dipendenti inseguono il rapinatore

Minacciando con una pistola a salve i dipendenti di una pizzeria di viale Fortore a Foggia era riuscito a portare via l'incasso della serata e a scappare. La fuga del malvivente, però, è durata poco perché gli stessi dipendenti del locale lo hanno rincorso, disarmato e picchiato facendolo finire in ospedale. È successo ieri sera e ora presunto il rapinatore, un uomo di 43 anni, è in stato di fermo.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori e dalla corretta ricostruzione dell'episodio dipenderà il capo di accusa. Il 43enne ha riportato alcune ferite ed è ricoverato nel policlinico Riuniti di Foggia: non è in pericolo di vita.

A soccorrerlo sono stati i poliziotti che hanno chiesto l'intervento del personale del 118. La pistola a salve è stata sequestrata.