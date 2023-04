Bari invasa da duemila bimbi per parlare di cittadinanza

(ANSA) - BARI, 20 APR - Circa duemila bambini e studenti da questa mattina hanno 'invaso' l'università Aldo Moro di Bari e alcune piazze del centro della città. Un'invasione pacifica e colorata in occasione della prima giornata dell'iniziativa "Abbecedari della cittadinanza, per pensare e costruire comunità", avviata in collaborazione ateneo, Comune e istituti scolastici, e finanziato dall'Unione europea attraverso il bando Horizon.

Ragazzi e bambini provenienti da 30 scuole (da quelle dell'infanzia ai licei), e 150 classi, si sono ritrovati alle 8.30 per una serie di incontri con i docenti, laboratori e giochi con l'obiettivo di spiegare cosa sia per loro il concetto di cittadinanza. Gli eventi andranno avanti fino alle 19 e proseguiranno domani, negli stessi luoghi e orari. "Sono felice di essere qui oggi - ha detto il rettore, Stefano Bronzini, presente nell'area fulcro della due giorni, piazza Cesare Battisti - a inaugurare questo progetto folle e bellissimo grazie al quale per due giorni il futuro invade le piazze e le aule della nostra università". "Abbiamo davanti a noi però un portone chiuso - ha aggiunto, riferendosi a uno degli accessi dell'ateneo - quello di questa piazza e voglio affidare simbolicamente a voi ragazzi il compito di aprirlo con la certezza che riuscirete a costruire un mondo più aperto e libero di quello che vi lasciamo". (ANSA).