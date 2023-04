A Matera la protesta degli operai del settore legno-arredo

(ANSA) - MATERA, 20 APR - Aumenti retributivi per tutelare il poter di acquisto e combattere l'incremento dei prezzi, maggiore formazione professionale e meno ore di lavoro a pari retribuzione: sono le richieste che i lavoratori del settore legno-arredo rilanceranno nella manifestazione di protesta, in programma domani, venerdì 21 aprile a Matera, nella vertenza per il rinnovo contrattuale con Federlegno.

E' quanto hanno ribadito i segretari territoriali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Puglia e Basilicata nel corso di un incontro con i giornalisti convocato per spiegare i motivi della protesta che si concretizzerà con otto ore di sciopero nazionale e altre manifestazioni comprensoriali che si svolgeranno anche a Milano, al Salone del Mobile, a Pesaro e a Treviso. (ANSA).