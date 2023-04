Senza lavoro 114 formatori, protesta davanti a Regione Puglia

(ANSA) - BARI, 19 APR - Dal 17 marzo i loro contratti sono scaduti e sono rimasti senza lavoro: sono i 114 formatori impiegati nei Centri per l'impiego della Puglia che da stamattina stanno protestando sul lungomare di Bari, davanti alla sede della Presidenza della Regione. Il sit-in è stato organizzato dai sindacati Snals Confsal, Cgil, Cisl e Uil. In questo momento è in corso una riunione tra una delegazione dei sindacati e rappresentati della Regione Puglia.

I sindacati lamentano "l'assenza di ogni prospettiva di ricollocazione lavorativa dei formatori professionali".

"Assessorato e Task Force - dicono - avevano garantito soluzioni adeguate, anche al di fuori dei Cpi, ma che avrebbero assicurato stabilità e continuità lavorativa con l'utilizzo delle competenze maturate dai dipendenti che hanno prestato il loro servizio nei centri per l'impiego della regione negli ultimi 20 anni". (ANSA).