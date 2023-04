Fondi Ue: Emiliano, da Regioni 'mandato comparizione' a Fitto

(ANSA) - BARI, 19 APR - "Che cosa è successo stamattina nella Conferenza delle Regioni? Pari pari quello che sta succedendo qui. Tutte le Regioni italiane, tutte, anche quelle di centrodestra, sono talmente disperate perché non sanno che cosa ha deciso il ministro Fitto" sui fondi europei e Fsc "che gli hanno spiccato un mandato di comparizione. Cioè, gli hanno detto, in ginocchio: per favore, vuoi venire alla Conferenza delle Regioni a dirci che cosa stai facendo? Quindi, al verbale della Conferenza delle Regioni c'è l'ennesima convocazione del ministro Fitto che, giustamente, tiene da fare. Ma tiene da fare che cosa?". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, in Consiglio regionale pugliese dove si discute una mozione per chiedere al governo lo sblocco dei fondi Fsc. "Terrebbe da fare - ha aggiunto - proprio le cose sulle quali noi lo vorremmo".

"Qui non abbiamo ancora capito se" i soldi "ce li daranno o no, ed è quello che stiamo chiedendo". (ANSA).