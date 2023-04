Consiglio Puglia, accelerare sblocco Fondo sviluppo e coesione

(ANSA) - BARI, 19 APR - Dopo un lungo dibattito durato circa quattro ore e uno scontro tra il governatore Michele Emiliano e l'opposizione di centrodestra, il Consiglio regionale pugliese ha approvato a maggioranza la mozione presentata dall'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, con cui si impegna la giunta regionale "al fine di promuovere con la massima determinazione ed urgenza presso il governo nazionale e il Parlamento italiano ogni azione utile affinché si tenga fede all'impegno preso dal governo precedente e si provveda quindi con sollecitudine al trasferimento delle risorse del Fondo di sviluppo e di coesione (Fsc) per dare continuità operativa alla programmazione regionale".

Il centrodestra aveva proposto delle modifiche al testo che sono state respinte. Nel testo della mozione è evidenziato che "la messa a disposizione delle risorse Fsc risulta quanto mai necessaria per consentire il sostegno agli investimenti industriali e di riconversione produttiva che le grandi imprese non potranno più ottenere con le risorse Fesr, e che solo attraverso l'integrazione fra i fondi europei Fesr, 'Fse+' ed il Fondo di sviluppo e coesione sarà possibile non disperdere i risultati raggiunti con la strumentazione regionale a cui le imprese continuano a ricorrere per realizzare progetti strategici, sostenibili e di innovativi e realizzare il potenziale di crescita ancora da esprimere compiutamente".

(ANSA).