Tre medaglie per il Barion all' International Race di canoa

(ANSA) - BARI, 18 APR - Tre medaglie per il circolo Canottieri Barion di Bari all'International Race di canoa velocità e paracanoa, gara disputata all'Idroscalo di Milano: gli atleti biancorossi hanno conquistato un argento e due bronzi. La competizione era valevole come gara nazionale per le categorie ragazzi e junior. L'argento è stato conquistato da Cosimo Caterino, 14 anni, classificatosi secondo nel C1 Ragazzi, sui 200 metri, grazie ad una prestazione completata in 50 secondi e 7 centesimi, a meno di cinque decimi di ritardo dal vincitore. Nell'occasione il nome del sodalizio Canottieri Barion è stata l'unica eccezione di un podio griffato Fiamme Oro.

Ottime anche le prove di Alessandra Centrone, 17 anni compiuti da un mese, piazzatasi al terzo posto nel K1 Junior sui 200 metri con il tempo di 45:23, dietro due atlete anche in questo caso più grandi di un anno. L'altro bronzo della Centrone è invece arrivato nel K2 500 metri, sempre nella categoria Junior assieme a Giorgia Lacalamita del Gruppo Sportivo della Marina Militare, con il tempo di 1'56.26 e dietro due equipaggi di San Giorgio di Nogaro.

La manifestazione ha visto in conlusione numeri da record con la partecipazione di quasi 600 atleti in rappresentanza di 76 società, per un totale di 1.337 equipaggi. Dall'estero presenti club provenienti da Austria, Ungheria, Slovenia, Francia e Israele. "In un contesto così competitivo il Canottieri Barion - si legge in una nota della società barese - con il supporto tecnico dell'allenatore Dario Bianchini, ha retto splendidamente il confronto, per la soddisfazione del presidente Francesco Rossiello". (ANSA).