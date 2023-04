Telebari ha 50 anni, prima tv privata a raggiungere traguardo

(ANSA) - BARI, 18 APR - L'emittente televisiva privata Telebari compie domani 50 anni ed è la prima in Italia a raggiungere questo traguardo. Dal 1973 ad oggi la televisione fondata da Orfeo Mazzitelli - sottolinea una nota - è stata una 'palestra' professionale per tanti giornalisti e personalità dello spettacolo, tra cui Attilio Romita, Paolo Longo, Beppe Capano, Toti e Tata (Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo).

Per celebrare il mezzo secolo di storia, l'emittente organizza da domani una serie di eventi che culmineranno nel Galà di Telebari, in programma al Teatro Piccinni di Bari il 20 maggio prossimo. Oggi alla guida dell'emittente c'è Maddalena Mazziteli che ha raccolto il testimone del padre Dante, editore di Telebari. Per i 'suoi' 50 anni l'emittente ha anche allargato il suo bacino d'utenza all'intera Puglia e alla Basilicata, posizionandosi sul canale 17 del digitale terrestre.

Il punto di forza di Telebari, soprattutto negli ultimi dieci anni, sottolinea la nota, è stato "quello di sapere cambiare pelle pur restando fedele a se stessa e ai principi che l'accompagnano sin dalla sua fondazione". "Di tempo ne è passato da quando con una scelta per quel periodo rivoluzionaria - prosegue la nota - la direzione venne affidata a Maria Amendola, prima donna al timone di una testata giornalistica locale". Alla emittente Tv si affianca anche il sito e Radiobari, emittente radiofonica del gruppo, che da cinque anni è media partner della squadra di calcio del Bari targato De Laurentiis. (ANSA).