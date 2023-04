Psicologi aiutano imprenditori pugliesi a superare 'momenti bui'

(ANSA) - BARI, 18 APR - Un supporto dedicato agli imprenditori, in un momento storico non facile tra la ripresa post pandemica ed i rincari energetici: è il progetto multimediale 'Mezzopieno-pillole di benessere aziendale', presentato oggi a Bari e che nasce dalla sinergia tra l'ordine degli Psicologi e Confindustria Puglia. Si tratta di un percorso di psicologia e comunicazione che ha tra gli obiettivi, si legge in una nota, quello di far guardare il lato positivo del fare impresa. E per confrontarsi sui grandi temi legati al mondo delle aziende ci sarà il supporto anche dell'arte.

Otto giovani professionisti pugliesi, tra psicologi e psicoterapeuti, hanno realizzato per gli imprenditori dei video e podcast: 'pillole' di pochi minuti che forniscono un supporto dal punto di vista psicologico e consigli pratici su come affrontare con maggiore ottimismo la vita in azienda. Tra i temi dei contenuti multimediali la gestione dei rapporti tra management e personale, la crisi, l'importanza del tempo.

Ogni contenuto parte dall'analisi di un'opera pittorica, musicale, scultorea. E cosi ad esempio 'l'Uomo senza volto' di Magritte diviene "metafora del vuoto che può provare l'imprenditore". 'La Danza' di Henri Matisse, invece, fornisce occasione "per parlare dell'armonia che sta alla base del benessere in azienda"; la celeberrima nona sinfonia di Beethoven è utilizzata "per spiegare l'importanza del risollevarsi dalla crisi".

Il progetto è stato ideato dal presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, durante il periodo della pandemia, e poi 'sposato' dall'ordine degli Psicologi di Puglia. "I nostri uffici, le nostre aziende sono luoghi - spiega Fontana - dove trascorriamo moltissimo del nostro tempo ed è necessario si inneschino delle corrette dinamiche per stare bene". (ANSA).