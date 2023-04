Insegnante morta a scuola, scritte no vax sull'istituto a Bari

Una serie di scritte dai contenuti no vax sono state apposte sulla facciata del liceo artistico Pino Pascali, nel quartiere Libertà di Bari. Si tratta della scuola nella quale lo scorso 13 aprile Mariangela Caldarola, un'insegnante di 66 anni, si è improvvisamente sentita male, ed è morta. A denunciare l'episodio, sul quale indaga la polizia scientifica per risalire ai responsabili, è stato il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti.

"Un gruppo di vandali, questa notte, ha imbrattato la facciata del liceo artistico Pino Pascali nel quartiere Libertà - ha scritto in una nota -. La cosa che fa più male, oltre alle scritte che sicuramente verranno rimosse, è la totale mancanza di rispetto da parte di queste persone nei confronti di una comunità scolastica fortemente addolorata per la recente scomparsa di una cara e brava professoressa". Le scritte fanno, infatti, preciso riferimento a quanto accaduto cinque giorni fa.

In una delle frasi si legge "Caldarola, non uccisa da un malore ma dal vaccino". Un gesto che, secondo Leonetti, "grida vendetta perché la professoressa Caldarola amava questa scuola e tutta la comunità scolastica e sicuramente non avrebbe visto di buon gusto associare la sua persona a così tanta ignoranza". (ANSA).