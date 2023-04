Calcio: Bari; febbre play off, corsa al biglietto per Pisa

(ANSA) - BARI, 18 APR - Il Bari terzo in classifica fa sognare i tifosi biancorossi: per la trasferta di domenica sotto la Mole contro il Pisa è già partito il tam tam dei sostenitori pronti a seguire Di Cesare e compagni in Toscana (saranno indisponibili Maiello e Scheidler).

Da oggi è partita la vendita dei 900 biglietti riservati dal club nerazzurro ai sostenitori pugliesi, che potranno acquistare solo tagliandi del settore ospiti: facile immaginare che nei prossimi giorni ci sia il sold out e che le scorte si esauriscano prima del termine (previsto per sabato alle 19).

Oggi una delegazione della squadra ha incontrato gli ospiti del Villaggio Berukhà, struttura socio-educativa per persone con disabilità. Tra foto di rito, autografi e qualche rigore, i ragazzi hanno passato una piacevole mattinata cullati dall'immancabile affetto a tinte biancorosse. Emozionato il regista Raffaele Maiello: "Sono visite che facciamo davvero volentieri, questi ragazzi lo meritano, sono eccezionali.

Abbiamo il dovere di essere di esempio, nei comportamenti, in tutto. Per noi è un immenso piacere essere qui. La ripresa? Procede bene, spero di tornare il prima possibile". Stessi sentimenti per il portiere Elia Caprile: "Sappiamo di essere dei privilegiati a fare il lavoro che ci piace. Queste sono esperienze fondamentali, ti fanno capire quali sono le cose importanti nella vita oltre al calcio". (ANSA).