Attentato incendiario contro auto donna nel Salento

(ANSA) - MELISSANO, 18 APR - Un attentato incendiario è stato compiuto la scorsa notte a Melissano contro una Fiat 500 di proprietà di una donna 31 anni del posto. L'auto era parcheggiata in via Bianchi. Le fiamme hanno danneggiato anche una seconda autovettura, una Bmw parcheggiata vicino. Nessun dubbio sulla matrice dolosa del rogo. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso un uomo che dopo aver cosparso con liquido infiammabile il cofano della Fiat 500 ha appiccato il fuoco. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini sono affidate ai carabinieri. (ANSA).