Pazienti oncologici Taranto a Emiliano, 'non risparmi su salute'

(ANSA) - TARANTO, 17 APR - "Chiediamo al presidente della Regione Puglia di non procedere con la riduzione della spesa farmaceutica e il taglio del personale quanto, piuttosto, di impegnarsi a migliorare il nostro percorso di diagnosi, cura e assistenza, nel rispetto del nostro diritto alla salute. Non accettiamo di essere considerati gli ultimi, un peso per la collettività. Noi siamo delle risorse. Noi siamo persone". Così i pazienti onco-ematologici della struttura complessa di Ematologia dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto, in una lettera aperta sottoscritta anche dai loro famigliari e inviata al governatore Michele Emiliano.

"I provvedimenti intrapresi dalla Regione Puglia per sopperire al disavanzo dei costi sanitari - aggiungono - ci preoccupano e indignano. La riduzione della spesa farmaceutica e il taglio del personale aggravano le criticità di un sistema sanitario oramai al collasso. Il percorso di cura di noi pazienti onco-ematologici è lungo e arduo". I pazienti evidenziano la necessità di sottoporsi "a continue visite medico-specialistiche ma spesso siamo costretti a rinunciare a causa delle lunghe liste di attesa, impossibilitati a permetterci il privato. Il personale sanitario è carente in un reparto dove pazienti per lo più allettati e sottoposti a terapie debilitanti richiede assistenza continua e costante. E' altrettanto inconcepibile - ribadiscono - ridurre la spesa farmaceutica, noi che dei farmaci abbiamo necessità per sopravvivere". (ANSA).