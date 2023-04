Auto contro un traliccio dell'elettricità, 2 morti nel Foggiano

(ANSA) - STORNARELLA, 17 APR - Non sono state ancora identificate - poiché non avevano con sé i documenti di riconoscimento - le due vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sera nelle campagne di Stornarella, nel Foggiano. Si tratterebbe, da primi accertamenti, di due cittadini dell'est Europa. A quanto si apprende, la Ford Focus con a bordo i due uomini, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo contro un traliccio della corrente elettrica. I due uomini sono deceduti sul colpo; a nulla sono valsi i tentativi di rianimarli da parte degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).