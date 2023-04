Temporali, vento e grandine, allerta gialla su tutta la Puglia

(ANSA) - BARI, 16 APR - Un nuovo avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia è stato emesso dalla protezione civile a partire dalle 20.00 di oggi per le successive 24 ore. Nel bollettino sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. (ANSA).