Ancora forti temporali al Centro-Sud, allerta Protezione civile

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Si sposta verso lo Jonio l'ampia perturbazione che ha portato oggi precipitazioni diffuse al Centro-Sud e nel corso della notte darà origine a temporali ancora più intensi, specialmente a ridosso delle regioni adriatiche centrali, con forti venti. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile che riguarda Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente i settori settentrionali di queste due ultime regioni. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Per domani è stata così valutata allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

