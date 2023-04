Al Petruzzelli concerto con musiche di Bach e Schubert

(ANSA) - BARI, 15 APR - Nell'ambito della stagione 2023 è in programma al teatro Petruzzelli, martedì 18 aprile, un concerto del duo di fama mondiale composto da Sergey Khachatryan (violino) e Lusine Khachatryan (pianoforte). L'evento si terrà alle 20:30.

Il programma propone: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Dalla Partita n. 2, in re minore, per violino solo, Bwv 1004: V.

Chaconne (Ciaccona), di Franz Schubert (1797 - 1828) Sonata n.

4, in La maggiore, per violino e pianoforte, op. 162, di Claude Debussy (1862 - 1918) Sonata n. 3, in sol minore, per violino e pianoforte, L 148, di Ottorino Respighi (1797 - 1828) Sonata in si minore, per violino e pianoforte, P 110.

Nato a Yerevan in Armenia, il violinista Sergey Khachatryan ha vinto il concorso 'Jean Sibelius' di Helsinki nel 2000, divenendo il più giovane vincitore nella storia della rassegna, cui è seguito il primo premio al concorso 'Queen Elisabeth' di Bruxelles. Khachatryan, come viene evidenziato in una nota del Petruzzelli, suona il violino 'Ysaÿe' Guarneri del Gesù 1740, "per gentile concessione della Nippon Music Foundation".

Lusine Khachatryan, anche lei nata a Yerevan, "è attualmente considerata nel mondo della musica la 'poetessa del pianoforte' ". Nel 2012 ha dato vita ad un progetto 'The Piano Theatre' in cui ha combinato due arti, la recitazione e la musica classica per pianoforte, "per cui ogni performance acquisisce un'intensità completamente nuova e diversa per chi ascolta".

