Il 17 aprile sciopero alla Popolare di Bari

(ANSA) - POTENZA, 14 APR - Due "importanti" manifestazioni, a Bari e a Teramo, sono previste per lunedì prossimo, 17 aprile, in occasione dello sciopero dei lavoratori della Banca Popolare di Bari. Lo ha annunciato il segretario della Uilca Bpp, Ugo Pojero.

"La Bpb - ha evidenziato il rappresentante sindacale - è il brutto anatroccolo del gruppo Mcc (Mediocredito centrale).

Organici di filiali e uffici di direzione ridotti al minimo storico. Assistiamo solo a politiche sui tagli e nessuna politica sugli investimenti. Stipendi ridotti non sono più sostenibili nell'anno 2023. Sono previsti due importanti presìdi a Bari e Teramo per lo sciopero del 17 aprile e saremo lì con tanti lavoratrici e lavoratori. Ci aspettiamo - ha concluso Pojero - un cambio di atteggiamento da parte dell'azienda".

(ANSA).