A Bari nuova area fitness sulla spiaggia di Pane e pomodoro

(ANSA) - BARI, 14 APR - Attrezzi per allenarsi all'aria aperta modificando l'intensità dello sforzo in base a capacità, età e stato di salute attraverso un'app gratuita da scaricare sul proprio smartphone. Da oggi sono disponibili nel "Percorso di vita", il nuovo spazio per l'attività fisica e il fitness allestito sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari, grazie alla donazione al Comune da parte di Pfizer Italia nell'ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione "Voltati. Guarda.

Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico", promossa dall'azienda farmaceutica con il patrocinio di fondazione Aiom e in collaborazione con Susan G. Komen Italia e Europa donna Italia. All'inaugurazione hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco Antonio Decaro, l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e la presidente di Komen Puglia Linda Catucci.

"Mi auguro che qui tante donne e uomini possano trascorrere momenti dedicati al benessere, ma anche alla socialità e alla condivisione, valori che lo sport libero ci ha aiutato a promuovere in questi anni in città", ha detto Decaro. Catucci evidenzia che "l'area fitness è uno strumento per avvicinare i baresi e tutti quanti noi, non soltanto al mare e all'attività fisica, ma soprattutto al benessere e alla salute, perché se c'è l'esercizio fisico c'è la salute". (ANSA).