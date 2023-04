A Bari apre una nuova biblioteca, intitolata a docente scomparsa

(ANSA) - BARI, 14 APR - Una superficie di 240 metri quadri, con una sala lettura a disposizione anche per attività di laboratorio e una stanza per la consultazione digitale con otto postazioni, connessione cablata e attrezzatura tecnologica. E ancora, spazi esterni e un ampio cortile con vegetazione e giochi per i bambini. E' la nuova biblioteca 'Mimma Romanazzi' della scuola Duse, nel quartiere San Girolamo di Bari, inaugurata questa mattina alla presenza, fra gli altri, del sindaco Antonio Decaro e dell'assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano. La biblioteca è una delle undici strutture inserite nel progetto Colibrì-Rete delle biblioteche di Bari, finanziato dall'avviso regionale Community library, ed è stata intitolata a una docente della scuola prematuramente scomparsa.

Per Decaro si tratta di un luogo "che non custodirà solo libri, ma che ha l'ambizione di raccontare storie. Quelle che ci sono scritte sui libri, ma anche e soprattutto quelle che sapranno animare le persone che attraverseranno questo spazio con le loro vite, la loro capacità di leggere e interpretare la realtà che ci circonda". "Le undici biblioteche di Colibrì che stiamo inaugurando nei diversi quartieri della città - prosegue - servono a far stare insieme le persone, offrendo loro strumenti di crescita e condivisione quale può essere un libro, uno schermo, un piccolo spazio per gli eventi". La biblioteca sarà aperta per venti ore settimanali con aperture mattutine (9-13) e pomeridiane (15.30-19.30) a giorni alterni. Saranno inoltre garantite ogni mese almeno un'apertura nel weekend, in occasione di particolari attività in programma, e una in orario serale (19.30-22.30). (ANSA).