Turismo: dal 17/4 più bus delle Fse per la Valle d'Itria

(ANSA) - BARI, 13 APR - Aumenta l'offerta di collegamenti in bus verso la Valle d'Itria. Da lunedì 17 aprile, Ferrovie del Sud Est (gruppo Fs), d'intesa con la Regione Puglia, incrementerà i posti offerti a bordo dei propri bus da e per la Valle d'Itria. Dalle attuali 15 corse al giorno si passerà a 25 corse di cui sei aggiuntive tra Bari e Alberobello e quattro in più tra Bari e Martina Franca, per un totale di 1400 posti offerti al giorno, dal lunedì al sabato. La domenica e nei giorni festivi il servizio passerà dalle attuali 14 corse al giorno a 18 corse per un totale di 1000 posti offerti al giorno.

I tempi di percorrenza sono paragonabili con quelli impiegati in macchina: un'ora e 5 minuti per raggiungere Alberobello da Bari e un'ora e mezza per Martina Franca con il vantaggio di arrivare nelle vicinanze dei centri storici senza impiegare tempo e costi aggiuntivi per la ricerca di un parcheggio. (ANSA).