Grosso albero si abbatte su auto per forte vento a Lecce

(ANSA) - BARI, 13 APR - Il forte vento da sud che sta sferzando il Salento ha provocato a Lecce la caduta di un grosso albero di eucalipto precipitato su un'autovettura parcheggiata in via Ribezzo. Non ci sono feriti malgrado si tratti di una strada particolarmente frequentata soprattutto per via di una vicina scuola media. L'intervento dei vigili del fuoco ha messo l'area in sicurezza.

La scorsa settimana un grosso albero di pino era caduto sul marciapiede in via Gentile, sfiorando un passante che stava passeggiando col cane. (ANSA).