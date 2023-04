Conclusa bonifica da residuati bellici nel porto di Molfetta

(ANSA) - BARI, 13 APR - Sono terminate oggi le attività di bonifica da residuati bellici della nuova zona portuale di Molfetta. Gli artificieri dell'Esercito dell'11° reggimento genio guastatori di Foggia, in collaborazione con il nucleo Sdai (sminamento difesa antimezzi insidiosi) di Taranto, appartenente al gruppo operativo subacquei del raggruppamento subacquei ed incursori 'Teseo Tesei' della Marina Militare, hanno recuperato e fatto brillare 11 residuati bellici, tra cui 7 bombe di aereo da 30 libbre e 4 ordigni di piccolo e medio calibro a caricamento speciale.

L'intervento, che rientra tra quelli previsti nell'accordo di programma della bonifica delle aree portuali sottoscritto tra ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, Arpa Puglia ed Icram (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare), coordinata dalla Prefettura di Bari, è stato eseguito in collaborazione con tutte le istituzioni del territorio. (ANSA).