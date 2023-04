Polizia, a Bari aumentano arresti in flagranza e denunce

(ANSA) - BARI, 12 APR - Aumentano gli arresti in flagranza, così come le denunce, anche a carico di minori. In crescita sono anche i sequestri di droga e le chiamate al 113 da parte dei cittadini. Il bilancio delle attività della polizia di Stato sul territorio di Bari e provincia è stato presentato dal questore Giovanni Signer nel corso delle celebrazioni per il 171esimo anniversario della sua fondazione. Confrontando il periodo compreso fra marzo 2022 e febbraio 2023 con quello precedente (2021-2022) emerge che le persone arrestate in flagranza sono passate da 200 a 251, mentre quelle segnalate all'autorità giudiziaria sono state 1.921 contro le 1.696 dei 12 mesi precedenti.

Sul fronte traffico di stupefacenti, il questore ha evidenziato una flessione nel numero complessivo delle persone denunciate (180 contro 246) ma un aumento dei sequestri, con un picco di droghe sintetiche (9.737,53 grammi contro 3.251,83).

Quanto alla realtà minorile, i 53 ragazzi denunciati alla Procura dei minori di Bari nell'ultimo anno rivelano un balzo in avanti rispetto ai 39 del periodo precedente. I reati più diffusi fra loro sono quelli contro la persona, in particolare lesioni e minacce. Quanto alle chiamate al 113, l'aumento è del 9%, mentre diminuiscono gli interventi delle volanti (7.241 contro 7.354). (ANSA).