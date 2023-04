Jazz italiano protagonista a Tirana con 'Balkan showcase'

(ANSA) - BARI, 12 APR - Il jazz italiano sarà protagonista a Tirana, in Albania, di 'Balkan jazz showcase', dal 26 al 29 aprile. L'evento è organizzato dall'istituto italiano di Cultura a Tirana, da Albanian jazz society, associazione I-Jazz, e Puglia Sounds.

I 'rappresentanti' italiani saranno Giovanni Angelini, Daykoda, Michele Bonifati Emong, Satoyama, Simone Basile Quintet insieme a Gaetano Partipilo con il suo gruppo Boom Collective.

Le band scelte dal festival di Tirana dimostrano ancora una volta - si legge in una nota degli organizzatori - "come la dimensione del jazz italiano risulta, negli ultimi anni, tra le migliori scene musicali mondiali, non solo per standard qualitativi ma, soprattutto, per capacità espressive e creative, motivo per cui viene considerata tra le eccellenze a livello continentale. In questo contesto, quindi, promuovere e diffondere la musica d'eccellenza italiana band è diventato un obiettivo fondamentale e centrale per la crescita del nostro settore nel mondo e quindi una priorità per il lavoro dell'associazione capace di trovare, in un panorama come quello attuale, grazie anche alle positive collaborazioni attivate, gli strumenti per una adeguata promozione dei giovani musicisti italiani nel mondo". (ANSA).