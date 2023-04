Pnrr: rettore Poliba, creare osservatorio per migliorare azioni

(ANSA) - BARI, 11 APR - "Nell'immediato si potrebbe attivare un osservatorio permanente che coinvolga la Conferenza dei rettori, il ministero dell'Università e della Ricerca e gli altri ministeri interessati, a cominciare da quello per il Sud.

L'osservatorio dovrebbe monitorare le dinamiche in atto, fornendo strumenti di valutazione dell'efficacia del Pnrr e proponendo, eventualmente, correzioni e miglioramenti delle azioni, per una maggiore efficacia del Piano stesso". E' quanto proposto dal rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, oggi nel corso dell'inaugurazione del nuovo anno accademico. "Siamo grati al ministero - ha aggiunto - per aver chiuso rapidamente tutte le procedure che riguardavano la quarta missione del Pnrr, 'Istruzione e Ricerca'. Siamo fieri di aver costituito, in questo ambito, un partenariato esteso che si intitola Nest - Network 4 Energy Sustainable Transition - a cui aderiscono 25 partner pubblici e privati tra università, enti di ricerca e imprese con due grandi obiettivi: sviluppare, attraverso la ricerca scientifica, nuove tecnologie per la produzione di energie pulite e utilizzare i risultati della ricerca per favorire la nascita di startup e imprese innovative.

Questo significa che nei prossimi anni il Politecnico di Bari - nel ruolo di hub nazionale - avrà la responsabilità di guidare la ricerca per dare un contributo alla conversione energetica del Paese".

"Non entrerò - ha sottolineato - nel dettaglio dei tanti progetti di ricerca finanziati in ambito Pnrr nei quali siamo coinvolti, ma vorrei fare una riflessione. Bisogna evitare che i risultati delle attività di ricerca rimangano nei laboratori e bisogna approfittare delle risorse disponibili per formare una generazione di giovani ricercatori che possa aiutare la trasformazione e la crescita delle imprese" (ANSA).