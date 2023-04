Pnrr: 5 milioni ad azienda rifiuti Puglia per recupero plastica

(ANSA) - BARI, 11 APR - Cinque milioni di euro per realizzare in Puglia una nuova linea di riciclo della plastica tramite l'installazione di un innovativo impianto di lavaggio. La 'Recuperi Pugliesi' è entrata nella graduatoria Pnrr del ministero dell'Ambiente per ottenere i contributi. 'Plastic Waste and Water Recovery' è il nome del progetto presentato dalla Recuperi Pugliesi che "nasce dall'esigenza - spiega l'azienda - di rispondere alle problematiche più sentite a livello internazionale nel contesto produttivo dei materiali plastici, ovvero il previsto incremento della produzione di manufatti di plastica di circa 5 volte entro il 2050 e il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea relativamente al recupero degli imballaggi in plastica, che costituiscono circa il 40% del totale dei manufatti ottenuti dai materiali plastici".

L'adozione di un cambiafiltro automatico di ultima generazione permetterà all'azienda barese di ridurre al minimo il materiale di scarto prodotto nel corso del processo di recupero dalle due linee attualmente funzionanti e, di conseguenza, di abbattere la quantità di rifiuto plastico da conferire in discarica. Innovazioni che garantiranno alla Recuperi Pugliesi "di raddoppiare la propria capacità di recupero dei rifiuti plastici", in particolare, poliolefine, passando da circa 11.000 a circa 22.000 tonnellate annue.

(ANSA).