Bernini, le borse di studio arrivino puntuali agli studenti

(ANSA) - BARI, 11 APR - "Sul diritto allo studio dobbiamo lavorare tutti insieme. Le borse di studio le abbiamo implementate e possono essere implementate maggiormente e, soprattutto, possono arrivare in maniera più puntuale nelle tasche degli studenti. Mi è stato detto la scorsa settimana, e sarà oggetto anche di un'interrogazione a cui risponderò, che spesso le borse sono in ritardo. Al netto di chi eroga cosa e quando, il nostro obiettivo non è scaricarci responsabilità ma ottenere il risultato di farle di arrivare puntuali". Lo ha detto la ministra per l'Università, Anna Maria Bernini, in collegamento con il teatro Piccinni di Bari in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico del capoluogo pugliese. (ANSA).