Rissa nel Foggiano, due fratelli feriti con colpi di pistola

(ANSA) - APRICENA (FOGGIA), 10 APR - Due fratelli di 28 e 26 anni, entrambi operai incensurati, sono stati feriti ieri sera con alcuni colpi d'arma da fuoco al culmine di una rissa con altre persone scoppiata per futili motivi, nella centrale piazza Andrea Costa ad Apricena, in provincia di Foggia.

Il 26enne è stato colpito alla gamba ed è stato trasportato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile; il 28enne, invece, è stato colpito a un braccio e dopo essere stato medicato è stato dimesso.

A quanto si apprende, le cause che hanno scatenato la rissa sarebbero riconducibili a qualche frase e sguardo di troppo.

Nella rissa sarebbero coinvolti almeno cinque giovani del posto.

A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti.

Oltre ai medici del 118 sono intervenuti anche i carabinieri che hanno repertato tre bossoli di una pistola calibro 7,65. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. (ANSA).