Pasquetta in Puglia, Coldiretti 'tutto esaurito in agriturismo'

(ANSA) - BARI, 10 APR - "Tutto esaurito a pranzo nei 900 agriturismi pugliesi, nonostante il maltempo abbia rovinato i piani di picnic e gite all'aria aperta". Lo comunica Coldiretti sulla base di un'analisi per Pasquetta che evidenzia "la voglia di evasione dei cittadini, nonostante le temperature siano inaspettatamente basse".

La cucina a "chilometro zero - evidenzia l'associazione - è una delle ragioni principali per scegliere l'agriturismo, in un paese come l'Italia dove un circa un terzo del budget delle vacanze di Pasqua è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici nei mercati che si moltiplicano con l'arrivo della primavera".

Tra i piatti più gettonati nei picnic del lunedì dell'angelo ci sono - sottolinea Coldiretti - lasagne, pasta alla forno, agnello, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce ed anche verdure. Non mancano polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la 'cucina del giorno dopo' favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi. (ANSA).