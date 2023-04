Bus trasporta operai all'ex Ilva di Taranto poi prende fuoco

(ANSA) - TARANTO, 10 APR - Un bus urbano questa mattina ha preso fuoco a Taranto dopo la fermata allo stabilimento siderurgico dell'ex Ilva. Dopo aver fatto scendere gli operai che si apprestavano a prendere servizio, il pullman aveva ripreso la marcia quando, durante il rientro in città, l'autista ha notato del fumo nero uscire dal vano motore. A quel punto ha fermato il mezzo in un'area isolata e ha cercato di spegnere le fiamme con l'estintore. Poco dopo, a quanto si è appreso, sono intervenuti i Vigili del fuoco in servizio allo stabilimento siderurgico che hanno domato le fiamme, ma il mezzo è andato completamente distrutto. (ANSA).