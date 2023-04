Auto finisce fuori strada, muore 50enne, grave suo nipote 16enne

(ANSA) - LECCE, 09 APR - Un 50enne è morto e un 16enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto verso le 4.30, durante una forte grandinata, sulla strada provinciale 363 a Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce.

La vittima e il 16enne, suo nipote, viaggiavano a bordo di una 'Bmw 118' che è finita fuori strada finendo contro un albero. Il conducente era un dipendente delle Terme e un barman.

Il 16enne, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale di Tricase. (ANSA).