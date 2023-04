Arriva morto in ospedale, quasi certa l'ipotesi del suicidio

(ANSA) - CANOSA DI PUGLIA, 08 APR - Con il passare delle ore diventa quasi certa l'ipotesi che si sia suicidato il pregiudicato 43enne di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani), morto dopo che un proiettile lo ha colpito al torace. L'arma, detenuta illegalmente dalla vittima, è stata trovata nella camera da letto della sua abitazione in zona Torre Caracciolo, alla periferia della città. A dare l'allarme è stata moglie che gli dormiva accanto. La donna è stata svegliata dal rumore sordo del colpo di pistola e ha visto il marito, nel letto, insanguinato. I figli sono accorsi nella stanza dei genitori e hanno soccorso e condotto il 43enne in ospedale dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli agenti della polizia di Stato, che indagano sull'accaduto coordinati dalla Procura di Trani, hanno sottoposto alla prova dello stub i parenti della vittima, ancora sotto shock, per fugare ogni dubbio.

"La sua famiglia è sconvolta e non si spiega perché abbia fatto questo gesto assurdo", dichiara all'ANSA l'avvocato dell'uomo, Sabino Di Sibio. Il 43enne era agli arresti domiciliari e "stava scontando un definitivo per otto mesi, e tra trenta giorni avrebbe espiato la pena per un episodio risalente a qualche anno fa", continua il legale riferendo che il 43enne non era affetto da depressione né da altri problemi di natura psicologica. (ANSA).