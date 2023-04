Torna 'Dab Spring', al teatro Kismet la danza è protagonista

(ANSA) - BARI, 07 APR - Con sei coreografie torna al teatro Kismet di Bari, dal 24 aprile al 14 maggio, 'Dab Spring 2023', il cartellone di spettacoli di danza che si inserisce nella stagione teatrale del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro pubblico pugliese. I nuovi eventi sono stati presentati questa mattina dall'assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci; dal presidente del Tpp, Paolo Ponzio; e dalla responsabile programmazione danza del Tpp, Gemma di Tullio.

'Dab Spring 2023' si aprirà con due lavori di Marco D'Agostin, 'First Love' e 'Best Regards'. Il primo, con la narrazione dell'autore, è un omaggio allo sci e a una delle sue icone, Stefania Belmondo. Il secondo, invece, è una dedica all'amico e maestro Nigel Charnock.

Terza coreografia in programma è quella di Enzo Schiavulli, 'HERES - nel nome del figlio', accompagnato da un ricco parterre di coproduzioni internazionali e insignito del 'Premio Danza&Danza 2022' come miglior autore e interprete. Il corpo che libera e viene liberato, il corpo politico, il corpo poetico, il corpo nell'ambiente natura è al centro del lavoro 'Zoè' di Luna Cenere, artista che da sempre lavora sull'elemento corpo fisico e sul nudo. In scena e geometrie di cinque danzatori nudi di fronte allo spettatore.

Chiudono la rassegna, nella stessa giornata, Eleina D. con 'Phobos' in versione breve, e l'anteprima di 'Welcome to my funeral' della compagnia 'Equilibrio dinamico'. Il primo, carnale e magnetico, è ispirato ai dipinti di de Chirico e Dalì.

'Welcome to my funeral', affidato al coreografo belga Brandon Lagaert, racconta l'affondo del mondo virtuale nella vita di oggi. Insieme al programma di 'Dab Spring' sarà avviato anche un nuovo progetto di promozione della cultura della danza dedicato alle numerose scuole di danza dell'area metropolitana di Bari.

