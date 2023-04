Sequestrate in Salento banconote false per 12mila euro

(ANSA) - BARI, 07 APR - È di circa 12mila euro il valore delle 240 banconote false sequestrate negli ultimi mesi dal comando provinciale della Guardia di finanza di Lecce. Tra le banconote false sequestrate al primo posto c'è quella da 50 euro (178 banconote, per un valore di 8.900 euro), seguita da 20 euro (32 esemplari, per un corrispondente valore pari a 640 euro) e, quindi, da 100 euro (17 biglietti, per un corrispondente valore pari a 1.700 euro).

Seguono le banconote da 10 euro (12 pezzi) e 200 euro (1 pezzo).

