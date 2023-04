Incendio appartamento nel Foggiano, muore 60enne

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Un uomo di 60 anni è morto in un rogo che si è sviluppato per cause accidentali all'interno del suo appartamento a Cagnano Varano nel Foggiano. Al momento della tragedia l'uomo era solo in casa. A quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito forse dovuto ad un malfunzionamento di una stufa. In pochi istanti l'incendio ha avvolto tutta l'abitazione. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco mentre le indagini sono affidate ai carabinieri. (ANSA).