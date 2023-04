Giochi Mediterraneo: sindaco Taranto, il governo sta sbagliando

(ANSA) - TARANTO, 06 APR - "Il governo sta sbagliando con Taranto. L'emendamento proposto per il commissariamento dei XX Giochi del Mediterraneo poteva avere tutt'altro respiro e sbloccare uno dei pochi programmi già pronti, per un'area sensibile, al netto dei perfezionamenti che si potevano ancora eseguire, come da ampia disponibilità offerta al ministro Fitto". Lo afferma Rinaldo Melucci, sindaco e presidente della Provincia di Taranto, in merito all'emendamento sulla nomina di un commissario straordinario, a firma Fdi, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nell'ambito dell'esame del decreto-legge 'Pnrr'.

"Io - aggiunge Melucci - non desidero discutere della formula prescelta, né di altre considerazioni di natura politica, tuttavia avevo segnalato al ministro Fitto che il cronoprogramma contenuto in quel testo di partenza dell'emendamento equivaleva a decretare un rischio insostenibile per la manifestazione. Soprattutto, avevamo sollecitato il governo a liberare subito gli iniziali fondi e a fornire riscontro urgente alla Regione Puglia sulla dotazione Fsc".

Per il sindaco di Taranto, "designare l'ennesimo commissario, per altro su una materia non meglio precisata, senza fornirgli questi strumenti, significa offendere le aspirazioni di una comunità, non raggiunge alcun altro obiettivo pratico, purtroppo. Un film già visto con le bonifiche". Melucci chiede "ai parlamentari ionici di tutti gli schieramenti e ai ministri coinvolti di intervenire rapidamente a soppressione di quell'emendamento, o almeno a rettifica di quell'impianto".

Infine, Melucci fa presente che "in questi giorni negli ambienti istituzionali romani si prefigura anche un ulteriore ritardo a proposito dei fondi per la transizione giusta che l'Ue, sulla vicenda della decarbonizzazione e della riconversione industriale, ha garantito a Taranto. Invito il ministro Fitto a fare presto chiarezza anche sull'argomento, nessuno può pensare di ridiscutere a questo punto dell'iter l'ambito territoriale o il plafond del regolamento europeo".

(ANSA).