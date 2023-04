Ferretti: via libera al progetto area ex Yard Belleli a Taranto

(ANSA) - BOLOGNA, 06 APR - Via libera, dalle istituzioni, al progetto stilato dalla produttrice di yacht Ferretti nell'area portuale ex Yard Belleli a Taranto. Il piano delineato dal gruppo romagnolo permetterà la realizzazione di un insediamento industriale per la costruzione di modelli e stampi per la produzione di scafi per yacht di lusso, coperte e sovrastrutture in composito e carbonio oltre ad un centro di ricerca per materiali avanzati.

Il disco verde, spiega la stessa Ferretti in una nota arriva a seguito "della conclusione della conferenza di servizi decisoria presieduta dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con l'approvazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche intervenute, del progetto definitivo di bonifica e sviluppo industriale".

Ora si potranno avviare le gare per l'affidamento dei lavori destinati alla messa in sicurezza permanente dell'area antistante lo stabilimento produttivo, da un punto di vista sanitario e ambientale, che permetteranno l'avvio anche della seconda fase che riguarderà la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

"Il parere positivo della conferenza dei servizi - osserva nella nota Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti - è il via libera che aspettavamo per procedere con un progetto che si inserisce perfettamente nelle linee strategiche" del gruppo. Quindi, prosegue, "ringrazio il Ministero, la Regione Puglia e tutte le istituzioni per l'attenzione e la collaborazione riservata alla nostra iniziativa industriale".

