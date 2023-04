Carenze igieniche in servizi mensa ospedali Taranto e Brindisi

(ANSA) - BARI, 06 APR - Ragnatele sui soffitti, frigoriferi e attrezzature arrugginite, contenitori per rifiuti senza coperchio e intonaco rovinato nei locali cucina: sono alcune irregolarità riscontrate dai carabinieri del Nas in 12 attività che forniscono servizio mensa in strutture sanitarie nelle province di Taranto (nove non conformi) e Brindisi (tre non conformi).

In particolare in un'attività di gastronomia-catering di Taranto che fornisce pasti a una struttura sanitaria tarantina, i militari hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali dovute a sporco incrostato sotto gli arredi, grasso sulla superficie del piano cottura, ruggine, distacco della tinteggiatura e intonaco. L'attività è stata sospesa ed è stata inflitta una sanazione amministrativa di mille euro. In totale, tra le due province, sono otto i gestori dei servizi di refezione ospedaliera segnalati alle autorità competenti.

(ANSA).